Стали ближе к народу. Автомобили украинских силовиков получили новые номера (фото)

На служебном транспорте украинских силовиков начали появляться новые номерные знаки. Новшества коснутся всех структур, входящих в систему МВД – пограничников, ГСЧС и Нацгвардии.

Как объяснил сайту "Сегодня" спикер МВД Артем Шевченко, нововведение внедрено по предложению международных партнеров.

"Раньше у военных были черные номера. Теперь, например, Нацгвардия, показывает, что она ближе к народу, поэтому и произошли изменения. Новшества касаются и формы нацгвардейцев. Как многие заметили, сейчас у них уже синяя форма, а не камуфляж", – сказал нам Шевченко.

/ Фото: Сегодня

В свою очередь спикер Нацгвардии Руслан Музычук добавил, что новый и современный госстандарт для номерных знаков был утвержден в прошлом году.

"Согласно ему, номера будут меняться на транспорте системы МВД. Изменения начались в начале 2021 года, стартовали в Киеве. До лета планируется, что новые номера появятся на транспорте во всех воинских частях Нацгвардии Украины", – рассказал Музычук.

Судя по инфографике, Госпогранслужба получит автомобильные номера с латинской литерой B и зеленым "пограничным" крестом, Нацгвардия ­– букву G и восьмиугольную звезду с факелом, Оперативно-спасательная служба гражданской защиты – литеру Е и красно-синий "спасательский" крест.

При этом черные знаки, согласно ДСТУ 4278: 2019, останутся для автомобилей, прицепов, автобусов, самоходных машин и механизмов Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Напомним, каждый сервисный центр МВД в Украине будет выдавать номерные знаки транспортных средств только своей области. То есть территориальная принадлежность автомобиля теперь зависит от места его регистрации, а не прописки владельца.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Украине ввели специальные зеленые номера для экологичного электротранспорта.

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