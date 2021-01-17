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С затонувшего судна "Арвин" спасли пятерых украинцев: список имен

17 января, 18:39

Ольга Литвин

Турция предоставила нашим морякам необходимую медицинскую помощь

Посольство Украины в Турции обнародовало имена спасенных украинских моряков с затонувшего судна "Арвин" в Twitter.

Ими оказались:

Парни находятся в государственной больнице г. Бартин. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Благодарны Турецкой стороне за реакцию и помощь!" – говорится еще в одном сообщении посольства Украины.

Из-за сложных погодных условий с целью поиска членов экипажа Министерство национальной обороны Турции направило корабль ВМС на место аварии.

Ранее сообщали, что у берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверых продолжают искать. О гражданстве погибших не сообщается.

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