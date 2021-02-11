Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпера

Дату и место церемонии прощания Полтавская ОГА сообщит позже

Александр Глушко (позывной "Бомба") / Фото: Facebook

Бойцом ВСУ, который 11 февраля погиб под Горловкой в районе поселка Зайцево от пули вражеского снайпера, стал полтавчанин Александр Глушко (позывной "Бомба").

Об этом Полтавская областная государственная администрация сообщает на своей странице в Facebook.

Он служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. О дате и месте церемонии прощания ОГА сообщит позже.

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Напомним, 10 февраля боевики также нарушили режим прекращения огня – в районе населенного пункта Пески (Донецкая область) атаковал вражеский снайпер. В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение.

Также сообщалось, что 6 февраля на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

А 4 февраля неподалеку от населенного пункта Пивденное, расположенного в паре километров к юго-западу от Горловки, боевики обстреляли наши позиции из минометов запрещенного калибра 82-мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

2 февраля в районе Торецка под Горловкой вражеский снайпер застрелил морпеха Дмитрия Власенко. Ему оказали необходимую помощь, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Через час после инцидента врачи констатировали смерть.