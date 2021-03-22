Старших классов не будет, а школ станет меньше? Правда и ложь о реформе образования

Родители школьников уже несколько месяцев гневно критикуют реформу системы общего среднего образования. Согласно которой привычной школы не будет. Будет отдельно начальная школа – с первого по четвертый классы; гимназия с 5-го по 9-й и лицей – 10-12 классы. Есть еще смешанные типы – начальная школа-гимназия.

На родительских форумах начали публиковать предварительные списки школ, где не планируют набирать старшеклассников. И, конечно, пошли разговоры, что в школу будут брать по принципу – у кого больше денег. Есть ли повод для паники и действительно ли в Украине массово начнут закрываться школы, разбирался журналист "Сегодня. Итоги" Тарас Левченко.

Школ станет меньше?

"В 10 класс – нельзя. Думайте, где учиться дальше" – такие сообщения сейчас распространяются в родительских чатах, даже в столице ходят слухи о существенном сокращении учебных заведений.

"Я не вижу рисков для закрытия школ в Киеве, поскольку и потребности такой нет. Есть потребность в строительстве новых. Ведь город все разрастается", – говорит Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА.

Вместе с тем к реорганизации столичные общеобразовательные школы, как и в целом по стране, все-таки готовятся. Более того, за 6 лет должно исчезнуть само понятие "ЗОШа", а на его место придут начальная школа, гимназия и профильный лицей, где дети будут изучать с десяток предметов, на выбор.

"Не воображаемый, когда есть в школе гуманитарный профиль и гуманитарный – выбирай, пожалуйста. Или просто один класс – и у тебя нет выбора. То есть, чтобы дать ребенку выбор, должно быть, согласно закону, по меньшей мере 4 класса на параллели. Тогда можно создать профильные классы", – объясняет Иванна Коберник, соучредитель ОО "Смарт образование".

С выбором классов могут быть проблемы – в частности в маленьких населенных пунктах.

Например, в Баштанке Николаевской области 12 000 жителей, а старшеклассников на лицей может и не набраться.

"На сегодняшний день, если собрать всех учеников трех заведений, которые у нас есть, в нашем городе даже, то это 4 класса и будет", – говорит Светлана Гапишко, директор Баштанской гимназии.

Родители подняли шум – мол, неужели чадо за 70 километров надо будет отправлять в 10 класс? А сельским детям что делать?

"Ну пусть час. Это утром отвезти ребенка, и потом забрать. Если это маршрутка, это, сколько у нас – 100 гривен проезд, туда и обратно – это 200 гривен только на одного, плюс по городу, плюс питание. Ну то есть это средства на карман родителям значительные", – говорит Лилия Халявка, мама ученицы.

"В Киеве это все по одному видится, а у нас ситуация реальная совсем по-другому, поэтому это нада учитывать, когда принимаются законы", – замечает отец еще одной ученицы Баштанской гимназии.

В маленьких населенных пунктах старших классов не будет?

В Баштанской гимназии еще и где-то услышали, что если в населенном пункте, где людей меньше пятидесяти тысяч – старших классов в принципе не будет. Однако это – фейк.

"Если область решит, что в селе должен быть лицей, то, значит, там он и будет", – говорит Егор Стадный, экс-заместитель министра образования, вице-президент по бакалаврcьких программах Киевской школы экономики.

Содержать и финансировать учреждение должна будет именно областная власть. Другой вопрос – деньги и целесообразность.

"Например, в Харькове – 10 000 грн на одного учащегося расходы, а в селе Харковськои области – 104 000 грн на одного ученика. Там сидит просто 20-25 учеников на всю школу, а их отапливать, и обслуживающий персонал нужно держать тот же", – уточняет Стадный.

В прошлом году из-за этого в никуда ушло полтора миллиарда бюджетных средств. При этом, по результатам ГИА и ВНО, лучшую успеваемость все равно продемонстрировали горожане. И такая ситуация типична для Украины. Возьмем в частности Волынь.

"Количество учеников в школах у нас есть и такое... ну до 10 учеников. У нас есть 65 малочисленных школ", – рассказывает Татьяна Соломина, заместитель начальника управления образования Волынской ОГА.

И вдобавок еще полторы сотни неукомплектованных, без определенных классов. Это отражается и на без того мизерных учительских зарплатах, которые зависят от количества вычитанных часов. Классного педагога в село заманить сложно. Реформа назрела, говорит Татьяна.

Идеал – Канада и США

Как и для остального мира, в этом смысле для нас идеал Канада или США. Там с 10 по 12 классы дети формируют собственный график, в первые несколько недель семестра можно кардинально изменить, если какой-то из предметов не понравился. Оценок в целом в Штатах не объявляют. Все компьютеризировано. Ученики готовятся по конкретным специальностям, даже спортивным.

И еще одно – желтые автобусы, которые мы привыкли видеть в американских фильмах – потому что детей постоянно привозят на уроки из прилегающих к главной школы поселков. Кто от этого не в восторге – может жить возле учебных корпусов, в пансионе.

Будет ли у нас похожая система уже со следующего года? Нет, это еще один фейк.

Когда воплотят реформу?

"Новая украинская школа – это не завершенная реформа. Наибольшие вопросы сегодня – это старшая профильная школа, опять же, где кто хочет, тот спекулирует в этом направлении", – говорит министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Однако критики Сергея Шкарлета говорят, что именно министерство перестало объяснять, что делать чиновникам на местах, а именно на областных плечах реорганизация школьной сети. Например, какую школу закрыть, и куда оттуда отправить учеников.

"С доездом должен быть определен норматив – каким максимально допустимым является количество времени, проведенное в автобусе", – объясняет Егор Стадный.

А потом это все чиновникам еще надо будет проговорить с общинами. Но получится ли договориться?

Пока на той же Волыни своим отношением к человеческим потребностям впечатляют – в поселке Головно уже десять лет "строят" школу: на ее возведение из госбюджета регулярно выделяют десятки миллионов гривен, чиновники кормят людей обещаниями, но дальше фундамента дело не идет.

Сменилось не одно руководство области, а дети в поселке Головно и дальше учатся в зданиях, когда были застенки НКВД.

А без новой школы в Головно, где три тысячи человек, старшие классы, скорее всего, закроют. И главное, чтобы другие не развалились до старта новой системы школьного образования – в 2027 году.