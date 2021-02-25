Старт вакцинации от COVID-19: сколько украинцев уже получили прививку

Стало известно, в какой области сделали больше всего прививок в первый день вакцинации

В Украине в первый день вакцинации, 24 февраля, прививки от коронавируса получили 159 человек. Больше всего – в Черкасской области. Об этом сообщает Telegram "Коронавирус-инфо".

За первые сутки прививки (по одной дозе) получили 159 украинцев:

Черкасская область – 80;

Житомирская область – 40;

Киевская область – 19;

Винницкая область – 10;

Черниговская область – 10.

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Отмечается, что в первый день вакцинации не было ни одного сообщения о зарегистрированных проблемах со здоровьем у людей, которые получили прививку. Накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, как себя чувствуют первые вакцинированные в Украине.

Как передавали новости "Сегодня", 24 февраля в Украине стартовала вакцинация препаратом Covishield. Первым украинцем, который вакцинировался от коронавируса, стал анестезиолог реанимационного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко. Он рассказал нам в комментарии, что сначала был скепсис, потом – страх.

Видео: Сегодня