Старт вакцинации в Украине задерживается: Степанов назвал причину

Поставки препарата по программе COVAX переносятся на конец месяца

Старт массовой вакцинации от коронавируса в Украине перенесли из-за бюрократических процедур программы COVAX.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинские власти рассчитывали начать вакцинацию 15 февраля, исходя из заключенных контрактов и обязательств международных партнеров.

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Степанов напомнил: COVAX обещала, что 117 тыс. доз Pfizer придет в середине февраля.

"Возникли определенные бюрократические процедуры, я имею в виду в COVAX, которые задержали приход этой вакцины. Мы рассчитываем, исходя из тех сообщений, которые получили от COVAX, на конец февраля на поставку этих 117 тыс. доз", – сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что украинцы больше всего доверяют вакцине от коронавируса Pfizer.

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