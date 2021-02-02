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Степанов назвал количество украинцев, которых вакцинируют первыми

2 февраля, 10:22

Сергей Мартынец

Министр назвал пять этапов вакцинации и кого будут прививать в первую очередь

Согласно плану вакцинации украинцев, первыми вакцину получат 367 тысяч человек, а начнется этот процесс уже с середины февраля. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава заявил, что вакцинация пройдет в пять этапов. Кого будут вакцинировать первыми:

  1. Медиков, которые работают в больницах с коронавирусными пациентами.
  2. Работников лабораторных центров, которые делают тесты украинцам на коронавирус.
  3. Работников экстренной медицинской помощи (не только врачей "скорой", но и водителей).
  4. Людей, которые находятся в социальных учреждениях (в домах престарелых, интернатах и т.д.), а также их персонал;
  5. Военных сил ООС на Донбассе.

"Общая численность всех этих категорий на первом этапе – это 367 тысяч человек. Всем им будет предоставлен доступ к бесплатной вакцине", – сказал Степанов и добавил, что вакцинация добровольная.

Как сообщали новости "Сегодня", главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что как Минздрав будет бороться с вакцинацией "вне очереди". Если кто-то сделает прививку раньше положенного срока – это грозит уголовным делом.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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