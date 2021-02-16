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Степанов назвал новые сроки COVID-вакцинации в Украине

16 февраля, 18:47

Виталий Семченко

Прививать украинцев могут начать на следующей неделе

Вакцинация от коронавируса может начаться уже на следующей неделе.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время конференции американо-украинского делового совета.

Он отметил, что кампанию по вакцинации пришлось отложить из-за сложностей "логистического и бюрократического" характера.

"Мы ожидали вакцину уже в середине февраля. Мы рассчитывали, что начнем вакцинацию (с 15 февраля. – Ред.), исходя из подписанных документов... Но возникли трудности логистического и бюрократического характера", – сказал он.

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Степанов подчеркнул, что, вероятно, иммунизация населения начнется в конце текущей или начале следующей недели.

Как сообщалось ранее, фармацевтические компании Pfizer и AstraZeneca подали документы на регистрацию своих COVID-вакцин в Украине.

Также ранее министр Степанов рассказал о безопасности вакцины против коронавируса.

Кроме того, он прокомментировалрасследование НАБУ в отношении закупок COVID-вакцин. Министр считает, что это один из инструментов информационной войны против него лично и его команды в Минздраве.

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