Степанов назвал новые сроки COVID-вакцинации в Украине

Вакцинация от коронавируса может начаться уже на следующей неделе.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время конференции американо-украинского делового совета.
Он отметил, что кампанию по вакцинации пришлось отложить из-за сложностей "логистического и бюрократического" характера.
"Мы ожидали вакцину уже в середине февраля. Мы рассчитывали, что начнем вакцинацию (с 15 февраля. – Ред.), исходя из подписанных документов... Но возникли трудности логистического и бюрократического характера", – сказал он.
Степанов подчеркнул, что, вероятно, иммунизация населения начнется в конце текущей или начале следующей недели.
Как сообщалось ранее, фармацевтические компании Pfizer и AstraZeneca подали документы на регистрацию своих COVID-вакцин в Украине.
Также ранее министр Степанов рассказал о безопасности вакцины против коронавируса.
Кроме того, он прокомментировалрасследование НАБУ в отношении закупок COVID-вакцин. Министр считает, что это один из инструментов информационной войны против него лично и его команды в Минздраве.
Новости на эту же тему: