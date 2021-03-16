Степанов не сомневается в вакцине AstraZeneca: новую партию ждут в конце марта

Украина не намерена отказываться от вакцины CoviShield от компании AstraZeneca, поставку новой партии этого препарата из Индии ожидают уже в конце марта.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Сейчас ожидают разрешения индийского правительства на экспорт 1,5 млн доз.

"Следующая партия вакцины CoviShield в количестве 1,5 млн доз должна приехать до 31 марта согласно контракту. Для того, чтобы нам ее получить, мы должны получить разрешение на экспорт правительства Индии, так как все страны, которые имеют у себя мощности по производству, ограничиваются в экспорте", - заявил Степанов..

Реклама

Министр по прежнему считает, что все заявления об опасности этой вакцины необоснованны.

Тем временем все больше стран приостанавливают использование вакцины AstraZeneca в целях предосторожности до выяснения полной информации о побочных эфектах препарата.

Первой об остановке вакцинации препаратом от AstraZeneca заявила Австрия. Там после прививки скончалась 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.