Степанов обещает вакцинировать по 5 млн человек в месяц к лету

До конца недели планируют начать делать по 10 тыс. прививок в день

Процесс вакцинации граждан Украины от COVID-19 будет ускоряться – уже до конца нынешней недели Минздрав обещает увеличить количество прививок в день до 10 тысяч, а к лету планируют выйти на уровень 5 млн прививок в месяц.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова".

Глава Минздрава уточнил, что осуществление заявленного плана вакцинации от коронавируса в Украине зависит от того, насколько вовремя в нашу страну будет поставляться обещанная вакцина.

"Мы планируем, исходя из нашего графика поставки вакцин, если он не будет срываться... где-то к лету выйти на такие цифры (5 млн прививок в месяц. – Ред.)", – заявил Степанов.

Он отметил, что пока есть проблема с задержками поставок препарата для вакцинации.

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Степанов также добавил, что в понедельник, 1 марта, было вакцинировано около 1764 людей.

До конца недели количество вакцинаций против коронавируса в Украине планируют увеличить до 10 тысяч в день, в том числе за счет мобильных бригад.

Напомним, 1 марта министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от COVID-19 индийской вакциной Covishield в Александровской больнице Киева.

Министр также прокомментировал первые случаи побочных эффектов от вакцинации индийским препаратом Covishield.