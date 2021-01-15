Степанов объяснил, почему нельзя открывать школы во время локдауна

Глава Минздрава напомнил, что в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились более 60 тысяч детей

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что до конца локдауна нельзя открывать школы и пускать детей в коллективы, поскольку это может спровоцировать рост заболеваемости. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, представители местных властей начинают поднимать вопросы прекращения запрета на учебный процесс в школах во время локдауна, и прекратить зимние каникулы для школьников.

Он напомнил чиновникам, что за все время пандемии в Украине заболели 62 333 ребенка. В ноябре этот показатель составлял 3,1% от общего числа заболевших украинцев, а в декабре уже 5,9%. Степанов также подчеркнул, что во всем мире коронавирус стал больше поражать детей.

"Начало офлайн-обучения 1-4-х классов, когда вся страна находится в локдауне, оно приведет к увеличению интенсивности инфицирования через перекрестное заражение детей. Большинство заражений детей происходит бессимптомно. Поэтому выявление инфицированных (в коллективах) будет просто невозможным", – сказал министр.

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Глава Минздрава отметил, что, если у детей в таком случае выявят COVID-19, то это значит, что в предыдущие дни ребенок заражал других учащихся и учителей.

"Если мы раньше срока (окончания локдауна 24 января. – Ред.) начнем обучения (в школах. – Ред.), то это существенно повлияет (на рост заболеваемости. – Ред.). Поэтому, уважаемые родители и учителя, я с пониманием отношусь к вашему желанию, чтобы дети начали учиться и пошли в школу, но эпидситуация и ради здоровья важно соблюдать все карантинные ограничения", – резюмировал Степанов.

Ранее мы писали, как работают школы и университеты во время локдауна. До 25 января ученики не будут посещать школы, учебным заведениям рекомендовали или продлевать зимние каникулы, или переходить на "дистанционку".

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