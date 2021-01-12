Локдаун в Украине могут продлить и после 24 января

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть основания для продления жесткого карантина после 24 января. Он выступает за увеличение длительности локдауна.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Министр отметил, что основная причина – новогодние праздники, которые сопровождались массовыми празднованиями и поездками к родственникам.

"Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа больных COVID-19", — считает он.

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Также Степанов напомнил, что в январе станет больше больных гриппом. Таким образом можно одним выстрелом "убить двух зайцев": и грипп, и COVID-19.

"Иногда они требуют лечения в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", – добавил он.

Напомним, ранее Степанов объяснил, почему в локдаун алкоголь купить можно, а детские товары – нельзя.

Кроме того, Максим Степанов заявил, что ему, как и другим украинцам, не нравится жесткий карантин, который действует в стране.