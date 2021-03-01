Степанов рассказал, какие могут быть "побочки" от вакцинации

Побочные эффекты есть при любой вакцинации, и это нормальное явление

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал первые случаи побочных эффектов от вакцинации индийским препаратом Covishield. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24".

"Побочные эффекты есть при любой вакцинации. Это очень небольшой процент. При любой рутинной вакцинации есть определенное количество людей, у которых возникают эти побочные эффекты", – сказал он.

Министр объяснил, что это за побочные эффекты.

"Это может быть повышение температуры, небольшое повышение давления, покраснение кожи в месте вакцинации", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что польза от вакцинации намного большая, если сравнивать с единичными случаями легких побочных эффектов.

"Если ты вакцинировался, то ты точно или не заболеешь, или будешь иметь очень легкое течение болезни. Но ты точно не попадешь в реанимацию и точно будешь жив. Польза очевидна", – резюмировал глава Минздрава.

Также мы писали, какие первые "побочки" проявились у медиков после прививки от COVID-19.

Тем временем сам Степанов уже вакцинировался индийским препаратом и остался доволен.