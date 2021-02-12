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Степанов рассказал, когда в Украину привезут вакцину от COVID-19

12 февраля, 23:11

Юлия Ляхова

Уже на следующей неделе вакцина от коронавируса может быть доставлена в Украину.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По ее словам, уже начался процесс отгрузки препаратов.

"Мы выполнили все без исключения наши формальности: перевели средства, подписали все документы. Сейчас происходит технический процесс уже непосредственно отгрузки вакцин. Даже, мы уже точно знаем, что мы получили разрешение Индии на экспорт этой вакцины. Получили все разрешения", – заявил Степанов.

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