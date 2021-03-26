Степанов спрогнозировал тяжелый период эпидемии COVID-19 в Украине

В некоторых областях ситуация уже стабилизировалась

В Украине тяжелый период пандемии коронавируса будет до середины апреля.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской ситуация уже стабилизировалась. После введения карантинных ограничений количество госпитализаций значительно снизилось.

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"Самая загруженность коек с кислородом сейчас в Киеве — это до 80%", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что на желтом уровне эпидбезопасности находится только Херсонская область, остальные области – в оранжевом, или красном уровне.

Напомним, в Украине стартовал второй этап вакцинации – прививки предлагают людям старше 80 лет, а также работникам социальной сферы и общественного здоровья. Вот только не все хотят делать укол. Сайт "Сегодня" разбирался, почему старики не хотят вакцинироваться от COVID.