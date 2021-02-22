Стоматолог, которую обвиняют в издевательствах над детьми, может и дальше вести свою практику

Женщине избрана мера пресечения, которая ее почти не ограничивает

Стоматологу из Ровно, которую подозревают в насилии над детьми, сегодня избрали меру пресечения, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Врач в суде не проронила ни слова. Адвокат запретил снимать и себя, и подзащитную. Прокурор отмечает – статьи преступлений, которые инкриминируют подсудимой, не предусматривают ни ареста, ни запрета работать с детьми и в дальнейшем.

"Какие-либо меры по отстранению в рамках уголовного производства не принимались. Однако направлялись письма для проверок", – пояснила прокурор Ровенской местной прокуратуры Илона Ютовец.

Адвокат семей пострадавших детей говорит: будут добиваться, чтобы было предъявлено обвинение по статье "Пытки". В таком случае стоматолога могут посадить на срок от 5 лет.

Но это решат позже. Пока суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 10 марта. Теперь женщина обязана являться по требованию в суд или другой орган государственной власти, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом.

Как известно, скандал разразился в частной стоматологической клинике Ровно. В сеть попало видео с камер наблюдения, как женщина в белом халате силой лечит зубы детям. 5-летнего мальчика пару раз ударила о кресло, а девочку сильно дергала. Впоследствии выяснилось – у ребенка порок сердца. Четыре семьи подали в полицию жалобы. Все объединили в одно производство.

Видео: Сегодня