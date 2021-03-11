Новый локдаун в апреле: закроют ли Украину из-за третьей волны COVID-2019?

В ряде стран Евросоюза опять вводят жесткий карантин в связи с ростом заболеваемости ковидом. Какой сценарий рассматривают у нас?

Год назад в Украине объявили карантин, который длится до сих до сих пор. Первый весенний локдаун длился 2,5 месяцев, в январе был второй, трехнедельный.Не исключено, что вскоре будет третий локдаун.

В последние недели заболеваемость набирает новые обороты. В Министерстве здравоохранения говорят о начале третьей волны, причем, она может быть связана с новым штаммом коронавируса – британским. Этот вариант мутации быстрее распространяется. Также смертность от него вероятно выше.

COVID-19 снова закрывает Европу

Пока недостаточно людей вакцинировано против COVID-19, мир остается на карантине. Британский штамм вируса только усилит необходимость ограничивать контактов между людьми, отмечают эксперты.

"Это прогнозируемо, что вирус мутирует, и он приобретает новые свойства. Все мероприятия, которые до этого вводили для уменьшения распространения коронавируса, будут актуальны. То есть, против британского штамма мы можем применять те же меры: маски, социальная дистанция и т. д. Такие ограничения уменьшают распространение вирусов, передающихся респираторным путем. Независимо от штамма люди должны соблюдать правила", – говорит Татьяна Чумаченко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета.

Из-за распространения британского варианта вируса страны ЕС одна за другой вводят новые жесткие ограничения:

С 8 марта в Венгрии предприятия прекратили работу на две недели. Только продуктовые магазины, аптеки и АЗС остаются открытыми. Детские сады и начальные школы не будут работать до 7 апреля.

предприятия прекратили работу на две недели. Только продуктовые магазины, аптеки и АЗС остаются открытыми. Детские сады и начальные школы не будут работать до 7 апреля. В Ирландии до 5 апреля введен самый высокий уровень ограничений.

до 5 апреля введен самый высокий уровень ограничений. К концу месяца усиленные ограничения вводятся также в Германии . В стране будут закрыты все непродовольственные магазины, гостиницы, рестораны и другие заведения. Будет ограничено передвижение людей.

. В стране будут закрыты все непродовольственные магазины, гостиницы, рестораны и другие заведения. Будет ограничено передвижение людей. В Италии действует общенациональная комендантский час с 22:00 до 05:00, а путешествия между 20 регионами страны запрещены.

действует общенациональная комендантский час с 22:00 до 05:00, а путешествия между 20 регионами страны запрещены. Чехия с 1 марта из-за роста заболеваемости закрыла детсады и школы. В стране запрещено передвижение между районами и обязательное массовое тестирование для работников фабрик и компаний, которые остаются открытыми. Закрыты почти все учреждения и заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС и почты.

с 1 марта из-за роста заболеваемости закрыла детсады и школы. В стране запрещено передвижение между районами и обязательное массовое тестирование для работников фабрик и компаний, которые остаются открытыми. Закрыты почти все учреждения и заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС и почты. Недавно локдаун объявили в Финляндии до 28 марта. Там закрыли рестораны и школы.

до 28 марта. Там закрыли рестораны и школы. С 11 марта жесткие ограничения начинают действовать в Эстонии. Закрывают почти все – от детских садов до непродуктовых магазинов и спортзалов на месяц. Локдаун пришлось ввести из-за кризисной ситуации в больницах – количество госпитализаций растет быстрее, чем раньше.

А что происходит в Украине?

В Украине продолжается рост заболеваемости. Темы роста достаточно быстрые – около 20% в неделю. Аналогичная динамика наблюдается в Польше, Чехии и вообще в Европа, говорит Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здоровья Киевской школы экономики.

Но критической занятости коек еще нет. Койки с кислородом заняты по стране в среднем на 36%. Хотя статистика показывает ежедневный рост, до критического уровня пока далеко.

"Есть шесть регионов, где критическая ситуация. Это четыре региона на красном уровне эпидопасности – Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская области. А также Николаевская и Винницкая. Последние на грани вхождения в красную зону. Заполненность реанимационных коек – узкое место, особенно чувствительное к росту заболеваемости. Сейчас заполненность в этих областях составляет 48%", – рассказал Юрий Ганиченко.

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Помогает ли адаптивный карантин? Раньше всех ограничения ввели в Ивано-Франковской области. За три недели ситуация там начала стабилизироваться по числу новых госпитализаций, отмечает Ганиченко. Еще один хороший знак: сокращение количества госпитализаций в сравнении с количеством выписанных больных. Это говорит об убывании количества новых больных.

"Если будут действовать такие ограничения в других красных регионах, тогда можно не говорить о локдауне в целом по стране. То есть, подействовала красная зона. Однако пока ситуация стабилизируется в красных зонах – в других регионах заболеваемость может возрастать. Если в остальных регионах она будет стабильно расти, то придется говорить о тотальном карантине. Пока адаптивность работает. Пока есть надежда, что будет все работать и заболеваемость локализуется", – прокомментировал Юрий Ганиченко.

Когда может быть локдаун в Украине

Ученые не исключают локдауна. А что говорит чиновники?

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал показатели, при которых в Украине могут усилить карантин:

уровень госпитализации более 60%

более 65% занятых койкомест, присоединенных к кислороду

рост госпитализаций – более 50% за семь дней.

Если в регионе три дня подряд два критерия будут превышены, то там введут максимальные ограничения вплоть до момента, пока ситуация не стабилизируется.

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

А если в красной зоне окажутся более 13 областей, тогда локдаун введут по всей стране. Тяжелый период с заболеваемостью может быть уже в марте или в апреле.

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики тоже прогнозируют вероятность такого варианта. Рост заболеваемости замедлился в красных регионах. Но в это время другие регионы показывают рост.

"Общенациональные показатели направлены на избежание коллапса, а не на выявление вспышек. Соответственно в областей изначально нет предохранителей от роста заболеваемости. То есть, предвидено реагирование, когда 65% коек занято или когда динамика очень велика. Поэтому рост будет и в дальнейшем, но потом будут вступать индикаторы. Регионы, где ситуация была хуже уже стабилизируются – там не будет негативной динамики, но будут новые области, где будет отрицательная динамика и в целом заболеваемость будет расти. Но это будет контролируемый рост", – отмечает Юрий Ганиченко.

По показателями Минздрава, последние дни число госпитализаций уже превышает "норму" в Киеве и в четырех областях: в Винницкой, Николаевской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

"Распространение инфекции идет в геометрической прогрессии. Один случай в дальнейшем приводит к еще двум-трем случаем. Или даже больше. И дальше продолжается цепная реакция. К сожалению, мы не имеем нужного популяционного иммунитета, чтобы сдерживать распространение возбудителя. Рост заболеваемости связан с несоблюдением людьми правил. Заболеваемость будет продолжать расти. Если мы не будем придерживаться противоэпидемических правил, то темпы ускорятся. А при соблюдении их можно замедлить распространение инфекции без карантина ", – говорит Татьяна Чумаченко, заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета.

Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружено более девяти тысяч новых случаев COVID-19. Также напомним, в НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19.