Страшно понимать, что это правда: Корбану соболезнуют в связи с гибелью сына

В соцсетях массово публикуют соболезнования политику и бизнесмену Геннадию Корбану в связи с известиями о гибели его сына.

Среди тех, кто выразил свою поддержку, ведущая телеканала "Украина 24" Наташа Влащенко, советник главы МВД Зорян Шкиряк, бывшие нардепы Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков. И многие другие.

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Как сообщалось, 5 января недалеко от Днепра 16-летние парень с девушкой катались на квадроцикле и упали в реку Мокрая Сура. Квадроцикл с погибшими был обнаружен недалеко от села Новоалександровка в реке. В соцсетях сообщают, что погибшие – сын политика Геннадия Корбана Лев Корбан с одноклассницей.