Строительный альянс провел очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций отрасли

Участники заседания подвели итоги работы в 2020 году и обменялись мнениями относительно будущего отрасли

23 февраля в отеле InterContinental Kyiv по инициативе Национального экспертно-строительного альянса Украины прошло очередное заседание Высшего Совета экспертных организаций в сфере строительства.

К нему присоединились представители экспертных организаций, которые отвечают критериям, установленным приказом Минрегиона и могут проводить экспертизу проектов строительства, народные депутаты; представители общественных организаций в сфере строительства и архитектуры и т. д.

По словам президента НЭСАУ Виктора Лещинского, участники заседания подвели итоги работы 2020 года и обменялись мнениями относительно будущего отрасли. А также запланировали направления деятельности на текущий год.

"Год был насыщенным событиями. Мы провели огромную работу по диджитализации экспертного сообщества. Несколько месяцев назад получили первый экспертный отчет в цифровом формате, который минимизирует затраты времени и исключает его подделку. В целом же экспертное сообщество начало понемногу участвовать в саморегулировании рынка. И это очень важно, так как за последние годы появилось немалое количество экспертных организаций. Конкурируя между собой, некоторые маневрируют и недобросовестно выполняют свои обязанности. И на это нужно влиять", – говорит он.

Такого же мнения о саморегулировании рынка и председатель правления ВОО "Ассоциация экспертов строительной отрасли" Игорь Власенко.

"Считаю, что экспертные организации должны лично бороться за то, чтобы удержать свою марку. Поскольку встречаются такие организации, которые дискредитируют рынок. Поэтому правила в работе должны быть для всех равные", – добавил эксперт.

Президент НЭСАУ подчеркнул, что именно Высший совет экспертов пытается объединиться для улучшения качества работы экспертизы, экономии бюджетных средств и улучшения самого качества строительства.

"Экспертная среда должна стать мощным рупором для того, чтобы страна и заказчик получали качественный продукт. Поэтому работаем для этого, внося изменения и в законодательное поле", – отметил Виктор Лещинский.

На заседании уделили внимание и вопросам внедрения информационных технологий в строительстве, грантовых возможностей сотрудничества с ЕС и ЕБРР, повышения критериев экспертных организаций и работы на рынке, практике закупок интеллектуальных услуг в строительстве.

В конце встречи Альянс подписал два меморандума о сотрудничестве с ОО "Вместе против коррупции" и FIABCI Ukraine.

Юрий Иванов