Студентка магистратуры Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Мария Прошковская попросила администрацию вуза об отчислении из-за антиукраинских месседжей ее преподавательницы Евгении Бильченко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам девушки, таким образом она решила ответить на полное отсутствие реакции руководства на выпады профессора против украинского языка.

"Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины "гражданской войной", демократически избранную власть – неонацистским режимом", – написала она.

Прошковская отметила, что ее преподавательница "публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, выступает на телеканалах "ДНР", Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают".

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Студентка также добавила, что Бильченко системно "промывает мозги" молодежи, у которой преподает – не только в аудиториях, но и в лекциях, которые публикует на YouTube.

"Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи", – написала Прошковская.

Что происходит?

Профессор Евгения Бильченко в Facebook обвинила украинскую власть в фашизме и тоталитаризме из-за введения закона об украинском языке в сфере обслуживания.

Она также назвала себя "представителем русской цивилизации", а закон об украинском языке – "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

Интересно, что ее имя не впервые всплывает в Сети – пару лет назад Бильченко заявила, что разочаровалась в Революции достоинства, а на Донбассе нет российских наемников.