Суд арестовал "агента НАБУ" Шевченко

Подозреваемому определили сумму залога, но она его шокировала

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать"внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко, который подозревается в контрабанде и продаже военных запчастей из РФ.

Об этом сообщает издание Грати.

Суд избрал меру пресечения для Шевченко в виде содержания под стражей до 24 мая с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

Его арестовали прямо в зале суда, и он успел лишь сказать, что денег на залог у него нет, но он рассчитывает на помощь друзей. Защита намерена подавать апелляцию на решение суда.

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Во время заседания суда Шевченко заявил, что занимался "мирной деятельностью" и не нарушал закон, и открестился от причастности к контрабанде военной продукции из России.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (туда входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т.ч. против нацбезопасности страны. В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ". Также были обнародованы доказательства поставки военных товаров из РФ, которыми якобы занимались подозреваемые.

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