Супергерой с чрезвычайными способностями: что рисуют дети на конкурсе от Фонда Рината Ахметова

Борец за справедливость и пришелец, призвание которых – защищать Землю. Таких супергероев с чрезвычайными способностями придумало детское воображение. Работы приняли участие в конкурсе от Фонда Рината Ахметова. Чтобы изобразить персонажей, дети использовали различные материалы и техники.

С автором одной из таких работ пообщались корреспонденты новостей "Сегодня" Ольга Коваленко и Анастасия Остапенко.

Семилетняя Вероника из Мелитополя Запорожской области имеет вдохновения, уверенные движения карандашом и яркую палитру цветов. Она с увлечением берется за очередной рисунок и мечтает стать художницей, как ее мать.

Мать Вероники, Анастасия Веткина рассказывает:

"Она рисует, наверное, с трех лет. Как только до кисточек дотянулась, до карандашей. У мамы всегда есть краски дома. Частенько ее застукивала за тем, что она что-то там малюет. Или, когда я малюю. Она там подглядывает".

В активе девочки десятки ярких работ. И каждая из них – это отдельный пошаговый процесс создания. Яркую радугу юная художница воспроизводит едва ли не в каждом рисунке. Мама Анастасия говорит:

"Очень часто смотрит разные техники самостоятельно, потом у нее появляется какая-нибудь идея и бегом-бегом что-то малюет. Потом кухню моем. Ну, ничего".

Умение красиво рисовать – заветная мечта для девочки. Супергероя, который имеет такую сверхспособность, даже воспроизвела на бумаге. Он добрый, его зовут Тилистрон. Героя своего рисунка Вероника считает борцом за справедливость и яркие эмоции.

Рисунок девочка создавала вместе с мамой. Анастасия рисовала обводку, а Вероника придумывала, какой глаз какого цвета будет.

Работу решили прислать на конкурс "Нарисуй супергероя", который организовал Фонд Ринат Ахметова. Творение маленькой фантазерки оказалось среди лучших. Первой о победе в 12 часов ночи из Инстаграма узнала Анастасия – было очень много радости и позитива.

Организаторы конкурса уверены – суперспособность есть у каждого ребенка.

Юлия Ершова, директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова, говорит:

"Для Фонда Рината Ахметова забота о детях и внимание к ним – важнейшая часть работы. Мы спросили детей, каким они видят добро. Так появился конкурс "Нарисуй своего супергероя". За короткий срок в адрес Фонда пришли десятки работ из разных уголков Украины".

Поэтому за свою креативность и фантазию Вероника получила подарок.

Видео: Сегодня

Слушайте главные новости четверга в подкасте "Что сегодня?" от 21 января.

Напомним, почтовая марка Фонда Рината Ахметова на основе детских рисунков идет в печать.

Также сообщалось, что свои работы на тему "Ринат Ахметов. Сила помощи одного человека" прислали 78 ребят со всей страны. Самую большую активность проявили дети Донбасса, но среди участников були юные художники из Харькова и Днепра.