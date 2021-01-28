Сурок пока спит: стоит ли ждать весны в феврале

Несмотря на то, что в феврале нас ожидает настоящая оттепель, рассчитывать на раннюю весну, судя по прогнозам погоды, пока преждевременно. Насколько весенней будет погода в последний месяц зимы – в материале сайта "Сегодня" об особенностях февраля 2021 года.

Если верить погодным сайтам, начало февраля будет морозным с прояснениями, но без осадков. Снег пойдет 4-5 февраля, морозы ослабеют, а в центральных и южных регионах возможна даже оттепель, из-за чего к концу первой недели месяца снег превратится в снегодождь.

Затем наступят очередные "качели": прояснение, похолодание, без осадков. Погода будет меняться чуть ли не каждый день – на святого Валентина (14 февраля) будет тепло и пасмурдно, а на Сретенье (15 февраля) – солнечно, но морозно.

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А вот весна в этом году, похоже, задержится – после 15 февраля обещают похолодание до -10 градусов ночью и до -5 градусов днем. Но с 17 по 20 февраля морозы постепенно станут ослабевать, а к концу месяца и вовсе ожидается оттепель, но с ночными морозами до -2-3 градусов.

Кстати, согласно народным приметам, как рано придет весна можно понять 15 февраля. В этот день якобы встречаются дряхлеющая старуха-зима и набирающая силу юная девушка-лето и спорят, чья возьмет. Если к вечеру потеплеет – значит весна не за горами. Похолодает – еще вернутся морозы.

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в начале февраля в Украину придут морозы, однако продержатся они недолго – южные и юго-западные ветры принесут оттепель и осадки.

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