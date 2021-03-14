Тонны батареек и ламп со ртутью: почему на Сумщине боятся пить воду (видео)

Под Сумами под открытым небом обнаружили тонны использованных батареек и люминесцентных ламп с ртутью внутри. Жители села, у которого все это лежит, теперь боятся употреблять воду. Они предполагают, что ртуть проникла глубоко в почву.

Корреспондент новостей "Сегодня" Олеся Боровик вызвала полицию на место находки и зарегистрировала обращение к Госэкоинспекцию.

"Ну вот эти же перетрощенные ртутные лампы, посмотрите сколько.Такого добра здесь – тонны. В селе люди напуганы. Боятся – ртуть попадет в колодцы и водопровод", – рассказывает местная жительница.

И так считают многие.

"Вот свалка, оно все в землю входит, а вот, пожалуйста, водонапорная башня, из которой берется вода", – говорит еще один житель.

Журналист "Сегодня" вызывает полицию, и пока правоохранители осматривают место происшествия, пытается расспросить, кто мог привезти опасный мусор.

Еще один мужчина рассказал, что хотел здесь организовать пилораму, но из-за вони от ямы с лампами и батарейками люди отказываются работать.

Журналистка попыталась связаться с предпринимателем, которому принадлежат склады, у которых нашли мусора. Кстати, в декабре прошлого года здесь обнаружили медицинские отходы – шприцы с иглами, пробирки с кровью и материалы тестов на СПИД.

Суд тогда обязал предпринимателя убрать отходы, переместив их на склад. Впрочем, доступ к отходам свободный. А сам предприниматель обжалует решение суда. Говорить с "Сегодня" не захотел.

"Пусть занимаются. Мы этому способствуем, ничего не скрываем. А встречаться я не буду, не

имею желания", – заявил директор фирмы, которой принадлежат склады.

Что делать с ртутными лампами – пытаемся узнать у старосты села – тот уверяет, что ситуация уже решается.

"Решается, кто вам такое сказал, что не решается", – говорит он.

В экоинспекции "Сегодня" сообщили, что глава громады и староста села ответили, что устранили проблему. Однако отходы как лежали, так и лежат под открытым небом. Поэтому мы сами регистрируем новое обращение в Госэкоинспекцию.

"Это обращение будет направлено в Киев, в Госэкоинспекцию. Для получения согласования для проведения внеплановой проверки и после того. И только тогда экоинспекция будет проводить проверку ", – рассказала Виктория Дяденко, специалист экологической инспекции в Сумской области.

Но это будет не менее чем через неделю, говорят в экоинспекции. Только тогда смогут взять образцы почвы, чтобы определить, насколько опасно соседство с этой свалкой для жителей села.

Что делать в случае обнаружения токсичных отходов

Куда обращаться, если вдруг наткнулись на свалку с вредными отходами возле собственного дома, мы спросили у эколога Антона Пархоменко.

Он подтвердил, что у ртути – токсичные пары, у батареек – токсичные элементы, которые из них просачиваются и попадают в почву и грунтовые воды со свалок, куда эти батарейки выбрасывают.

"Если вы видите такую свалку стихийную или что кто-то куда-то везет батарейки – надо обращаться к ГСЧС или в полицию. И там вам скажут, что делать. На переработку батарейки могут везти только в страны Евросоюза. А лампы могут и у нас переделывать", – рассказал эколог.