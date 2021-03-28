Священник ПЦУ рассчитал, когда в 2021 году нужно отмечать Пасху

/ Фото: Facebook

В 2021 году православные и греко-католики Украины должны праздновать Пасху Христову 4 апреля, как и весь мир, а не дожидаться 2 мая.

Об этом Андрей Дудченко, протоиерей Спасо-Преображенского собора ставропигийной общины Православной церкви Украины в Киеве, пишет на своей странице в Facebook.

Священник напомнил, что на I Вселенском соборе было принято решение, что все христиане будут праздновать Пасху в один день. Согласно Александрийской пасхалии, алгоритм таков:

наступает весеннее равноденствие;

наступает полнолуние;

в ближайшее воскресенье после этого – Пасха.

В этом году равноденствие (когда день равен ночи) наступает 21 марта по новому стилю. Полнолуние, согласно астрономическому календарю, наступит сегодня, 28 марта, поздно вечером.

Андрей Дудченко делает вывод, что Пасха должна быть в следующее воскресенье, то есть 4 апреля, однако христиане восточного обряда будут праздновать ее только 2 мая.

Реклама

Все из-за того, что за основу вычисления у нас берется не равноденствие, а условное равноденствие, то есть 21 марта по старому стилю – день, который фактически не является равноденствием, а в нынешнем веке опаздывает на 13 дней. Поэтому мы будем ждать следующего полнолуния, а потом воскресенья, продолжает священник.

"Поэтому я за новый стиль и за новую пасхалию. Потому что надо жить не фантазиями, а реальностью. И чтобы хранить верность решению I Вселенского собора, Пасху надо праздновать всем христианам вместе", – заключил протоиерей ПЦУ.

Напомним, в ПЦУ также звучат голосао переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря.

Однако предстоятель церкви, митрополит Епифаний говорит, что оно должно быть поддержано большинством верующих и соборным органом.

Также напомним, какую погоду прогнозируют синоптики на православную Пасху:

Видео: Сегодня