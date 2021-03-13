Связывают и подсыпают таблетки: что на самом деле происходит в домах для престарелых (видео)

Пожилых людей связывают, чтобы они не вставали ночью

В некоторых домах опеки обещают квалифицированную медицинскую помощь и почти круглосуточный уход, но вместо этого связывают, подсыпают успокоительное в еду и издеваются над бабушками и дедушками.

Что скрывают дома престарелых и можно ли доверять им жизнь родных – выясняли журналисты из "Главной темы" на канале "Украина".

Помочь провести ревизию в доме для престарелых согласилась 62-летняя женщина Тина Антуфьева.

Видео: Сегодня

Найти дом опеки очень просто, ведь спрос огромный. Цены от 8000 до 18 000 гривен в месяц. Чтобы попасть в государственный пансионат, нужно пройти через "бюрократический ад", а для того, чтобы попасть в один из частных домов нужны только копия паспорта, идентификационного кода и медкарты. Сутки пребывания стоят 500 гривен.

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Для чистоты эксперимента подставной агент Оксана Перебитюк устроилась в дом опеки на работу сиделкой и выяснила, что пожилых людей связывают, чтобы они не вставали ночью, а в еду персонал добавляет им какие-то таблетки.

"Они в еду кладут стареньким таблетки. После этих таблеток они ходят, как зомби", - говорит Оксана.

Представители омбудсмена после увиденного обещают подготовить главный отчет, который затем будет направлен в учреждение, а также в соответствующие органы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, в каких условиях сейчас находятся те, кто пережил пожар в харьковском доме престарелых.