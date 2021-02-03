Смотреть эксклюзивные фильмы после премьер в кинотеатрах в рамках подписки можно без доплат

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV подписал новое соглашение с голливудской киностудией WALT DISNEY COMPANY. Оно открывает доступ к эксклюзивным фильмам после премьер в кинотеатрах в рамках подписки без доплат. Также абоненты сервиса смогут смотреть сагу "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ", фильмы вселенной MARVEL и другие культовые ленты.

SWEET.TV продолжает заключать эксклюзивные соглашения с ведущими голливудскими киностудиями. Сервис подписал прямые контракты с DISNEY, PARAMOUNT, UNIVERSAL, SONY именно для территории Украины, а не СНГ, и за свой счет создает эксклюзивный украиноязычный дубляж культовых голливудских лент.

В начале 2021 года SWEET.TV заключил новую сделку с киностудией DISNEY. Согласно ей абоненты сервиса смогут просматривать премьеры киностудии значительно раньше. Также пользователи получат доступ к фильмам вселенной MARVEL, франшизы "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ" и другим культовым лентам в рамках подписки без дополнительных оплат.

"Такие договоренности — очень важный шаг навстречу нашим абонентам. Отныне на SWEET.TV еще больше фильмов киностудии DISNEY можно смотреть в пределах подписки без доплат. Мы делаем все, чтобы наши абоненты получали качественный контент легально и на максимально выгодных условиях", — говорит директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

С 15 января в библиотеке онлайн-кинотеатра появились фильмы: МАЛЕФИСЕНТА: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ", "ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ 2", "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД" и "ДАМБО". Легально в подписке их можно будет посмотреть только на SWEET.TV.

Также на сервисе, в рамках подписки можно посмотреть сагу "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ": "ВОЙНЫ КЛОНОВ", "ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ", "ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ", "ИЗГОЙ" И "ХАН СОЛО". А фанаты вселенной Marvel уже могут посмотреть три фильма про Тора, насладиться просмотром трех частей фильма "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК", окунуться в невероятный мир ДОКТОРА СТРЭНДЖА, а на десерт — посмотреть обе части "СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ".

"Фильмы вселенной MARVEL являются одними из самых популярных в мире. Они имеют сотни миллионов поклонников в том числе и в Украине. Мы даем фанатам MARVEL любимые фильмы в рамках подписки, чтобы они могли хоть каждый день возвращаться к ленте про любимого супергероя", — отметил Александр Резунов.

Это не полный перечень фильмов от DISNEY, которые теперь доступны на SWEET.TV. Подписчики сервиса могут посмотреть "ПЕРЛ ХАРБОР", "АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ", "КРАСОТКУ", "БЕЗ ЛИЦА", "ВАЛЛ-И" и другие культовые картины киностудии уже сегодня.

"Мы понимаем, что многие люди сейчас пытаются избежать пребывания в людных общественных местах, но посмотреть премьеру фильма, которую зрители ждали несколько лет, хочется как можно раньше. Мы знаем, что украинцы любят ленты Disney, и хотим, чтобы наши абоненты получали качественный контент в безопасности и комфорте", — отметил Александр Резунов.

На сервисе отметили, что будут сообщать о премьерах. Полный список фильмов можно найти в библиотеке DISNEY на SWEET.TV.

Справка. SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиальному HD-телевидению, украинским фильмам, а также рейтинговым мировым кинохитам от DISNEY, UNIVERSAL, PARAMOUNT, SONY, METRO-GOLDWYN-MAYER и др. с украинской дорожкой. Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).

Интерфейс приложения SWEET.TV — один из самых дружественных и интуитивно-понятных на украинском рынке. Работа платформы остается стабильной даже на слабых устройствах и с минимальной скоростью интернета, позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 7 дней.