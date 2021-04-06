Так Украина способна провести вакцинацию? Степанов дал четкий ответ

Министр объяснил, что в Украине могут вакцинировать несколько миллионов человек в месяц

Украина способна провести успешную вакцинацию большинства населения страны до конца года. Для этого у Минздрава есть необходимые мощности, а в ближайшее время поступят миллионы доз вакцины. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что до конца 2021 года планируется вакцинировать большую часть населения страны старше 18 лет.

Также министр объяснил: чтобы достичь общего иммунитета к ковиду, нужно вакцинировать не менее 60% населения. Минздрав планирует увеличить это количество до 70%. Для этого необходимо две вещи: возможности системы здравоохранения и наличие вакцин.

"Сейчас появилось много "экспертов", которые комментируют – способы или не способны мы это сделать (провести вакцинацию). Отвечаю один раз всем: мы не просто способны, мощности нашей системы намного выше, чем необходимое количество прививок. Общее количество прививочных кабинетов по стране составляет 11,5 тыс. В одном кабинете можем делать до 40-50 прививок в сутки, то по всей стране это 450-500 тыс. в сутки", – рассказал Степанов.

По его словам, пока все кабинеты не задействованы – сейчас расчет на 5-7 млн прививок в месяц, чего будет "вполне достаточно, чтобы провести все прививки и вакцинировать более 50% населения (60-70%) до конца года".

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Степанов заявил, что на сегодняшний день Украина имеет проплаченных контрактов на 22 млн доз вакцины:

8 млн – по программе COVAX;

14 млн – по прямым контрактам (10 млн NovaVax, 2 млн – Covishield, почти 2 млн – SinoVac);

в ближайшее время будут заключены контракты еще на 15 млн доз – отдельными контрактами на 10 и 5 млн.

Он отмечает, что Украина столкнулась с невыполнением обязательств производителей по своевременным поставкам по контрактам – это касается и Covishield, и SinoVac, и программы COVAX.

"Но с опозданием, небольшим опозданием, контракты будут выполнены, вакцины будут поставлены в Украину. И мы проведем вакцинацию. Очень важный вопрос – чтобы процесс вакцинации не политизировался", – резюмировал глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Степанов заявлял, что в Украине будет расти количество заболевших COVID-19 и даже назвал пугающую цифру.

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