"Там будут депутаты": Данилов анонсировал новые "интересные" санкции

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новые санкции против депутатов.

Об этом он заявил эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Когда я здесь взываю какие-то слова, должен нести за них ответственность. И я когда в прошлый раз говорил, что дальше будет, поверьте, дальше будут оффшоры. Собственность и все, что украли у украинского народа, будет возвращено. Более того, могу сказать, что все эти депутаты, которые сегодня сидят, у которых состояние 300-400 миллионов, где это все было взято? Ведь они ни разу не работали в бизнесе", – сказал Данилов.

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По его словам, в ближайшее время на следующем заседании СНБО будет еще больше новых санкций.

"И там будут депутаты, многие из тех людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромное состояние. Все будут возвращать", – сказал секретарь СНБО.