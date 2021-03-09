Тела пяти погибших в Польше украинцев готовят к отправке на Родину

Сейчас готовят все необходимые документы, говорит генконсул Василий Павлюк

В среду, 10 марта, может начаться транспортировка тел пяти украинцев, погибших в ДТП в Польше.

Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка.

По словам дипломата, сейчас оформляются все документы для транспортировки тел на Родину. Погибшими являются женщины 1960, 1967 и 1988 г.р., а также мужчины 1968 и 1992 г.р. Это жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Генконсул также сообщил, что в больницах Подкарпатского воеводства продолжают находиться 24 пассажира украинского автобуса, двое из которых – в тяжелом состоянии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в медучреждениях двух польских городов отказывались лечить пострадавших в аварии украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших и 39 человек получили повреждения. Читайте все подробности ДТП в Польше.

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