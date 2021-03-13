Телеканалу "Украина" – 28 лет!

Почти все проекты в эфире являются лидерами своих слотов

Сегодня каналу "Украина", который является лидером телевизионного просмотра по основным аудиториям, исполняется 28 лет.

История телеканала "Украина" – чуть ли не единственный в нашей стране пример, когда региональный телеканал стал общенациональным лидером. Впервые "Украина" вышел в эфир 13 марта 1993 в Донецке. В 2004 году получил статус общенационального, а в 2008-м – переехал из Донецка в Киев. Канал входит в состав ООО "Медиа Группа Украина".

/ Фото: Сегодня

"История канала "Украина" – это огромная работа, огромная ответственность и настоящий успех. Но я хочу сказать о последнем годе. По иронии судьбы, именно 13 марта 2020-го, начался карантин. И за этот год мы доказали, что умеем принимать любые вызовы. Мы перестроили производство и рабочие процессы, снимали шоу без зрителей, устраивали съемочные площадки в культовых местах по всей Украине. Канал реализовал крупные кампании "Коронавірус: Варто знати" и "Україна вдома", которые с первых дней локдауна помогали нашим зрителям адаптироваться к новой реальности. Мы сохранили нашу команду и вышли на новые территории – сняли популярное шоу "МАСКА", начали съемки тревела и ситкома. Поэтому впереди у нас много громких премьер и больших телевизионных событий", – отметила директор канала "Украина" Виктория Корогод.

Сегодня эфир представлен ​​громкими развлекательными шоу и концертами, различными информационными, информационно-развлекательными, общественно-резонансными проектами собственного производства, социальными ток-шоу, мелодраматическими, детективными сериалами и фильмами, трансляцией эксклюзивных событий и футбольных матчей.

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В список любих программ зрителей входят:

самое популярное развлекательное шоу года "МАСКА" по ​​международному бестселлеру The Masked Singer;

социальное ток-шоу "Говорит Украина" с Алексеем Сухановым;

прямые эфиры "Ранку з Україною";

общественно-резонансный проект "Головна тема" с Еленой Кот;

выпуски новостей "Сегодня";

информационно-аналитический еженедельник "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою";

скриптед-реалити "Реальная мистика";

развлекательные проекты "Місія: краса";

"Зірковий шлях";

премьеры лучших сериалов и другие.

Почти все проекты в эфире канала "Украина" являются лидерами своих слотов по разным аудиториям.

/ Фото: Сегодня

Канал "Украина" вещает 24 часа в сутки с полным покрытием по всей территории страны. Над бесперебойным функционированием проектов работает более тысячи профессионалов своего дела, которых объединяет корпоративный дух и стремление быть первыми в разных жанрах телевидения, создавать продукты, которые не оставляют равнодушными зрителей и способны изменить их жизнь.