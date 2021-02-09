Телеведущие канала "Украина" рассказали, как заботятся о безопасности детей в интернете

9 февраля 2021 года в мире отмечают День безопасного Интернета, введенный для положительного использования цифровых технологий, особенно, детьми и молодежью.

Ведущие новостей "Сегодня" Олег Панюта, Максим Сикора и Марина Кухар поделились собственными методами воспитания и защиты детей в интернете.

Риски могут поджидать в интернете любого пользователя, а ребенка и подавно. Телеведущие знают об этом по собственному опыту, ведь воспитывают подростков. Звездные родители убеждены, что отбирать у детей гаджеты не стоит, вместо этого советуют объяснять, обучать и помогать разобраться во Всемирной паутине.

"Всего не проконтролируешь. А закрывать ребенка в прошлом тысячелетии – без телефона и интернета (а я знаю родителей, которые так делают), не лучший способ. Я считаю, ничто так не убережет, как знания. Навыки безопасного поведения в сети – это первое, чему мы должны учить.

Я много разговариваю с Аней, пытаясь объяснить, почему важно быть осторожной. Показывала ей, как много информации можно собрать о человеке только по его постам в соцсетях, и как эту информацию могут использовать. Рассказывала о примерах, чтобы она поняла, почему я волнуюсь.

Я уважаю ее личное пространство и не позволю себе пренебрегать правом приватности. Вместе с тем, конечно, переживаю. Спокойнее, когда осознаешь, что твой ребенок знает правила безопасности. Еще помогают программы родительского контроля – знаешь, где ребенок, сколько времени проводит в интернете, в каких соцсетях, можно настроить ограничения по возрасту на посещение сайтов. Здесь важно держаться золотой середины между контролем и доверием", – рассказала Марина Кухар.

Фото: "Сегодня"

Похожих методов в воспитании и развитии цифровой грамотности у детей придерживается Максим Сикора. Ведущий считает, что в этом вопросе очень важное задание для родителей – научить разбираться в качестве и, следовательно, безопасности контента, который нам предлагают различные сайты и социальные сети.

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"Мы постоянно находимся в так называемом информационном шуме. Это – нормальная ситуация, когда большинство граждан имеют круглосуточный доступ к сети интернет. И если взрослые хоть как-то могут различить полезные вещи от откровенного мусора, то для детей и подростков это – большая проблема. Думаю, именно на этом и хайпуют создатели всевозможных сетевых феноменов в YouTube и Instagram. Существует и много закрытых групп, где дети могут столкнуться с настоящими извращениями.

Я совсем не против здорового серфинга в соцсетях. Я против запретов. Сейчас же 21 век! Но это не должно заменять реальность для ребенка. Обязанность взрослого научить младшего различать, что есть что. Это и есть интернет-грамотность. И это наша ответственность", – поделился Максим Сикора.

Фото: "Сегодня"

Ведущий "Сегодня. Итоги" Олег Панюта напоминает, что опрометчивость и беспечность могут повредить даже онлайн. Поэтому так важно говорить с детьми о последствиях любых действий в интернете.

"Сыну уже нет нужды это объяснять, а вот с Анечкой все только начинается. Контролировать? Нет, но проверять – да. А еще, объяснять, куда не надо ходить, на что не стоит отвечать, с кем не нужно общаться, какую информацию не следует сообщать. Мы должны научить детей информационной гигиене. Чтобы потом не исправлять ошибок", – советует Олег Панюта.

Фото: "Сегодня"