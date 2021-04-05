Террористку нужно выгнать: Украина в ТКГ выдвинула условие

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет участвовать в заседаниях, пока не исключат из переговорного процесса так называемого эксперта Майю Пирогову.
К переговорному процессу Пирогову привлекла Россия. А вот в Украине еще три года назад ее приговорили к десяти годам тюрьмы по обвинению в создании террористической группы. На недавнем заседании политической подгруппы террористка своим присутствием сорвала переговоры.
Отметим, что в апреле представители ТКГ должны обсудить пасхальное перемирие.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях в минских переговорах снова было не все гладко. На этот раз шокировал модератор встречи от ОБСЕ: он наделил представителей боевиков статусом участников переговоров. В украинской делегации рассказали, чего Россия добивается.
Тем временем на последнем заседании ТКГ 31 марта Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе с 1 апреля. Мирные инициативы Украины поддержали лишь представители ОБСЕ.
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