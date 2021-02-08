Тихий грабеж: как в больницах наживаются на простых украинцах

В Украине не утихают скандалы из-за медицинских поборов: больницы продолжают выбивать из людей деньги за услуги, которые уже оплатило государство.

Что делать, когда требуют взятку за лечение, и куда жаловаться – читайте в материале "Сегодня".

Вымогательство, взятки и черная бухгалтерия

Суть медицинской реформы: деньги идут за пациентом. Выбирать специалистов можно независимо от места проживания. К примеру, если надо попасть к кардиологу, достаточно взять направление у своего семейного врача.

Все дело в том, что медучреждения заключают договоры с Нацслужбой здоровья и получают деньги и за обследование, и за лечение конкретных пациентов с конкретными диагнозами: инсультом, инфарктом и так далее.

В общем в программе медицинских гарантий почти три десятка пунктов. Однако на практике реформа не всегда работает, рассказывают украинцы.

"Соседкам по палате предлагали купить лекарства без чеков. Мы между собой шутили, насколько тебя сегодня развели как лоха... За набор для кесарева сечения, мне говорила соседка, взяли две тысячи с копейками, а за набор на естественные роды взяли тысяча сто", – пожаловалась львовянка Диана Каночкина.

От реалий в родильном Диана ужаснулась, ведь чуть ли не каждый врач требовал благодарность, которую можно положить в карман. Восемь лет назад львовянка рожала впервые, а с тех пор ничего не изменилось.

"Врач, которая принимала роды у меня, отвела мою маму за ручку к себе в кабинет, показывала какие-то баночки, скляночки, рассказывала, сколько они много стоят и попросила 400 долларов", – добавила девушка.

Руководство больниц тормозит реформу

По меньшей мере 10 млн украинцев уже воспользовались программой медицинских гарантий. Советская система – деньги за койку – с апреля не работает. Медучреждения должны быть заинтересованы в реальных пациентах, ведь чем больше пролечат, тем больше денег получат.

Впрочем, есть ситуации, когда больницы дублируют друг друга. Это приводит к тому, что в одном районе может быть несколько одинаковых медучреждений – в итоге ни одно из них не набирает достаточного количества пациентов.

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"Например, в Киеве, в одном из центров первичной помощи у директора было восемь заместителей, каждый из которых должен был получать зарплату. И они жаловались, что у их врачей не выросли зарплаты. То есть зачем в семейной медицине в принципе хотя бы один заместитель? Это большой вопрос. А у него было восемь. И вот таких практик полно", – отметил Павел Ковтонюк, бывший замминистра здравоохранения.

Работать в белую – выгодно

В Уманской городской больнице благодаря реформе смогли закупить медицинского оборудования на 40 млн.

"Это и стационарный рентген аппарат, и три мобильных рентген аппарата. И купили столы операционные, три наркозных аппарата, американских", – рассказал директор учреждения Игорь Григоренко.

Глава больницы отмечать: работать в белую – выгодно. Григоренко – не типичный главврач, а скорее настоящий менеджер: сократил несколько десятков человек из персонала, чтобы зарплата у узкопрофильных специалистов начала расти. Пусть даже на тысячу гривен.

Однако к таким шагам готовы не везде. Некоторым проще наживаться и на пациентах, и на государстве.

Что же делать?

Отдавать кровные следует только в одном случае – если попали к узкопрофильному специалисту без направления и не по "скорой". Заплатить нужно не в руки врачу, а в специальную больничную кассу – по официальным ценам регистрации.

Если же чувствуете, что вас обманули, звоните по номеру 16-77 и жалуйтесь в Национальную службу здоровья.

Если от вас требуют докупить какие-то медикаменты, то хотя бы проверяйте их наличие в больнице. Это можно сделать двумя способами:

на специальном сайте;

звонком в местный департамент здравоохранения.

Напомним, ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что в начале эпидемии коронавируса медицина в Украине была такой, как украинская армия в начале войны на Донбассе – практически отсутствовала.