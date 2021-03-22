Только не AstraZeneca: почему старики не хотят вакцинироваться от COVID

В Украине начинается вакцинация пожилых украинцев – тех, кому за 80 лет. В то же время, согласно последним социологическим исследованиям, только менее половины из них готовы привиться от коронавируса.
Новости "Сегодня" провели собственный опрос, чтобы выяснить, почему пожилые люди не хотят иммунизироваться?
"Не хочу. Потому что быстрее дуба врежешь. Я уже старая, мне уже не надо", – говорит пожилая женщина.
Другая не готова к вакцинации вакцинами, закупленными Украины.
"Этим астразенеком нет. Она еще не испытана так как нужно", – говорит собеседница.
Есть, конечно, и те, кто не против, но только "хорошей вакциной".
"Обязательно буду, но смотря какую. Заболеть боюсь, но я хочу сделать хорошую вакцину", – отметила одна из опрошенных.
"Я тоже боюсь, если честно. Но если надо будет, конечно будем", – добавляет другая.
В то же время опрошенные старики в основном осведомлены, как записаться на вакцинацию.
Напомним, с 29-30 марта планируют начать вакцинацию людей старше 80 лет, предварительно записавшихся в лист ожидания в приложении "ДіЯ" или через контакт-центр Минздрава, или с помощью семейных врачей.
Мы также писали, что темпы вакцинации в Украине оставляют желать лучшего – за прошлые сутки всего 2715 человек получили прививку.
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