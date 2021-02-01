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ТОП-6 самых желанных подарков ко Дню святого Валентина

1 февраля, 17:30

PR

Полезная шпаргалка по подаркам от Price.ua

Не первый год на разных форумах ведутся жаркие споры и рассуждения, что стоит дарить любимым на День всех влюбленных. Проанализировав ответы, команда Price.ua составила самую полезную шпаргалку по подаркам, ever!

Подарки для нее

Набор – Dyson Airwrap


Этот набор – просто мечта каждой девушки. Не говоря уже, что продукция Dyson – абсолютный хит среди блогеров в Инстаграме. Так что ваша девушка точно по достоинству оценит такой подарок.

Преимущества:

Недостатки:

Цена – от 13 989 грн.

Массажер – HouseFit HY-304

Если это не первый ваш праздник всех влюбленных и вы точно знаете, что ваша любимая оценит практичный подарок, то этот вариант – ваш! Этот нехитрый массажер поможет любимой расслабить спину после тяжелого дня, особенно, если вас часто нет рядом. Такой подарок очень трогательный, от него веет заботой и любовью.

Преимущества:

Недостатки:

Цена – от 1086 грн.

The Sims

В эту культовую игру играют как подростки, так и взрослые. Диск с игрой может стать одним из самых запоминающихся подарков вашей половинке.

Преимущества:

Недостатки:

Цена – от 839 грн

Подарки для него

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2

Парни в основном не носят украшений, а вот от смарт-часов еще не отказывался никто!

Преимущества:

Недостатки:

Цена – от 5 650 грн.

Наушники Sony WH-1000XM3

Эти стильные наушники будто созданы для стильного парня. А если ваш любимый давно мечтал о новых наушниках, то День влюбленных – отличный повод исполнить мечту!

Преимущества:

Недостатки:

Цена – от 6 749 грн.

Игровая мышь SteelSeries Rival Optical Mouse

Функциональная эргономичная мышь – отличный подарок для парня, который хоть иногда играет в компьютерные игры. У нее очень оригинальный вид, от которого ваш игрок точно придет в восторг.

Преимущества:

Недостатки:

Цена – от 899 грн.

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