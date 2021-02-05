Трагедия в Запорожье: вынесут ли уроки из пожара в больнице?

Жертв могло быть и больше, однако некоторым повезло не оказаться в огне

В Запорожье – день траура по погибшим во время пожара в областной инфекционной больнице. Из-за взрыва в реанимации погибли три пациента и врач. Сегодня избрана мера пресечения завхозу больницы. Ему инкриминируют нарушение правил противопожарной безопасности.

Корреспондент новостей "Сегодня" Татьяна Гаврилюк расскажет о тех, кто чудом избежал смерти той ужасной ночью.

В больницу, где в пожаре погибли четыре человека, несут цветы. В ту ночь в реанимации было 12 человек. Пожар унес жизни трех тяжелобольных COVID-19, среди них – ветеран Внутренних войск МВД Александр Захаров. В больнице он провел несколько недель под аппаратом ИВЛ. Двоих медиков спасателям удалось вывести из огненной ловушки. Сейчас они под наблюдением врачей.

Директор департамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации Алексей Кулинич рассказал, что медбрат находится в ожоговом отделении, а доктор-анестезиолог – в реанимационном и готовится к переводу в соматическое отделение. Состояние пациентов удовлетворительное.

Анестезиолога и медбрата спасло то, что перед пожаром они пошли за оборудованием. А когда вернулись, увидели в реанимации пламя. Пытались вытащить пациентов и свою коллегу – врача Ольгу Гливу.

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Ольге было 26. Только в прошлом году окончила интернатуру. В запорожской больнице анестезиолог проработала всего несколько месяцев. Сама недавно перенесла COVID-19. Несмотря на это – опять вернулась работать в реанимацию. Одно из последних ее сообщений в Facebook словно пророческое: "Превратиться полностью в слух и раствориться".

Врач и пациенты скончались не от удушья, а от ожогов. Так установил экспертиза. Пока идет следствие, облгосадминистрация просит отстранить директора больницы от исполнения обязанностей. Правоохранители рассматривают три версии возгорания – нарушение противопожарной безопасности, неисправное оборудование и поджог. сегодня объявили подозрение завхозу. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская рассказывает:

"Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы не остановил работу оборудования при выполнении работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей. Вследствие этого во время проведения кислородной терапии возник пожар".

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Аппараты искусственной вентиляции легких, подающие кислород пациентам, – безопасны. Если соблюдать все правила – загореться или взорваться не могут.

Игорь Матковской, директор коммунального некоммерческого предприятия "Винницкий клинический центр СПИДа" объясняет:

"Может нести опасность электрооборудование, которое или находится рядом, или которое обеспечивает подачу тока. Поэтому желательно, чтобы у каждой кровати реанимационного пациента находилась не менее 5, а то и 6 стационарных розеток, чтобы минимизировать риск появления искры, например, из удлинителей".

Семьям погибших обещают выплатить 50 тысяч гривен, а реанимацию восстановить. Помощь предложили корпорация "Метинвест" и металлургический комбинат "Запорожсталь".

Глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух обратился в областной совет, чтобы на время расследования отстранили руководителя медучреждения. Однако власти сегодня думают о том, как восстановить больницу и побыстрее запустить ее в работу.

Александр Мироненко, генеральный директор металлургического комбината "Запорожсталь", говорит:

"Мы постараемся, чтобы в максимально сжатые сроки завершить строительство, завершить благоустройство и ввести в эксплуатацию новую кислородную станцию, которая должна была бы обеспечивать кислородом эту больницу со второго по пятый этаж".

После трагедии – в Украине проверят все больницы с кислородными системами.

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Напомним, что в одном из боксов реанимационного отделения больницы загорелся аппарат ИВЛ. К тому же, в помещении не было противопожарной сигнализации.