Тупицкий вернулся в Украину. У главы КСУ новый загар и много пакетов Duty Free (фото)

Вечером в среду, 13 января, в Украину из отпуска вернулся глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности.

По прибытию из Дубая Тупицкий спокойно покинул аэропорт через паркинг, выйдя со второго этажа.

Представители СМИ ждали Тупицкого на первом этаже, где, как ранее сообщалось, ему должны были вручить подозрение.

К слову, как видно на фото, глава КСУ вернулся домой с пакетами Duty Free.

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Напомним, главе Конституционного суда Александру Тупицкому отдых в Дубае обошелся в 242 тысячи гривен за неделю, а не 300 тысяч в сутки за виллу, как об этом ходили слухи.

Как сообщали новости "Сегодня", активист нашел главу КСУ в Эмиратах и подкинул ему "материальную помощь" на отдых в Дубае.