Твоя суперсила. Как Виктория учится профессии мечты с Фондом Рината Ахметова

Девочка любит фотографировать, но хочет узнать о работе от профессионалов

Виктория Дидусь, воспитанница детского дома семейного типа стала участницей проекта "Ринат Ахметов — детям. Твоя суперсила". Девочка мечтает профессионально фотографировать и теперь имеет возможность узнать о работе фотографа больше.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Кирилл Савченко в этом деле – не новичок. За плечами более 15 лет опыта как стилиста, режиссера и продюсера. Он может создать захватывающий кадр из всего, что под рукой.

Видео: Сегодня

"Кому-то комфортно быть фотографом, кому-то комфортно дома строить, каждый человек должен заниматься своим, а мы, профессионалы, должны либо этот алмаз найти и отшлифовать, либо сказать – лучше займись другим делом", – сказал он.

В одном из киевских шоурумов наставник пытается раскрыть творческий потенциал Виктории Дидусь, которая мечтает профессионально фотографировать.

"Я человек, который старается всегда замечать какие-то вещи, которые другие не замечают. Особенно, когда ты смотришь через объектив или даже камеру телефона – видишь все по-другому", – говорит девочка.

Журналисты "Сегодня" побывали на одной из локаций, где проходили съемки образовательного сериала от Фонда Рината Ахметова, цель которого – помочь подросткам определиться с будущей профессией.

"Каждая серия знакомит зрителей с популярными профессиями среди подростков и дает им возможность узнать о них от мастеров своего дела", – рассказала директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Зрители уже познакомились с профессиями Инста-блоггера, парикмахера-стилиста, журналиста и другими.

Образовательный сериал – это часть большого проекта "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила". За все время к нему присоединились более 1000 воспитанников интернатных учреждений Донецкой области.

Напомним, ранее мы писали, как Фонд Рината Ахметова помогает определиться с профессией воспитанникам Алексеево-Дружковского интерната.

Также мы писали о 13-летней Полине, которая также присоединилась к проекту Фонда Рината Ахметова. Девочка любит рисовать, научилась шить, но с будущей профессией еще не определилась.