"Ты еще и стукач". Нардеп Гончаренко позвонил депутату в Думу РФ (видео)

Глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой пожаловался президенту ПАСЕ на народного депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко и написал на него донос за выступление на январской пленарной сессии.

Об этом сообщает Елена Гончаренко в выпуске новостей "Сегодня".

Украинские делегаты – против кремлевских посланников в ПАСЕ. Россияне традиционно провоцируют наших представителей, а те – поют им гимн Украины, отвечают шутками (например, приходят в рукавицах химзащиты, намекая на токсичность россиян) и преподносят подарки.

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В частности, раньше Гончаренко подарил российской пропагандистке Ольге Скабеевой рулон туалетной бумаги с портретом ее президента Владимиром Путиным.

Кулуарные бои между делегатами в стенах ПАСЕ продолжаются с тех пор, как России вернули право голоса в Ассамблее, фактически закрыв глаза на все ее преступления. А во время январской сессии нардеп Гончаренко припомнил им и путинский дворец в Геленджике, и отравление Навального.

"Позади меня здесь сидит пропагандист, негодяй Петр Толстой – убийца, против которого введены санкции. Скоро все у него заберут здесь, в Европе, и будет сидеть в комнате грязи в Геленджике, где ему и место, и на шесте кружиться перед Путиным", – сказал тогда нардеп.

Петра Толстого такие слова обидели, и, недолго думая, он написал на украинского депутата донос. Россиянин требует у председателя ПАСЕ "принять меры по высказываниям Гончаренко".

Кстати, сам Толстой слов не подбирает, когда говорит об Украине – брызжет ядом с любых трибун.

"На карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, несостоявшихся государства без части своих территорий – Украина и Грузия", – заявил он однажды в Госдуме РФ.

Но когда критикуют самих россиян, а тем более – хозяина Кремля, их делегатов затрагивает особо.

"Когда речь шла о Путине, у них это вызвало истерику. Пришлось им ответить и напомнить господину Толстому, что он там у себя в Госдуре "граф Толстой", а у нас он ... простой", – вспоминает Гончаренко.

Нардеп от своих слов не отказывается и готов все сказать Толстому лично опять. Он просто из Верховной Рады звонит в Россию. Там трубку не берут, поэтому Гончаренко оставляет голосовое сообщение.

"Ты на меня написал кляузу в ПАСЕ. Хочу тебе сказать, что ты еще и стукач, оказывается, кроме того, что ты украинофоб, антисемит, негодяй и пособник убийц Путина. Поэтому хотел тебе сказать лично, но вижу, что у тебя духу нет поднять звонок с украинского номера", – передает украинский депутат своему российскому коллеге.

Заявление российской делегации должен рассмотреть регламентный комитет. И максимум, что могут сделать, – это выговор. Впрочем, такой практики в ПАСЕ еще не было. Украинские же депутаты говорят: и в дальнейшем называть вещи своими именами, защищая интересы Украины.

Напомним, что в январе Алексей Гончаренко "схлестнулся" в Страсбурге с российскими журналистами и объяснил им, почему РФ не место в ПАСЕ.