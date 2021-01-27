У Путина очевидные проблемы со здоровьем – разведка

В СВР также прогнозируют смену власти в России из-за проблем со здоровьем у Путина

Служба внешней разведки заявляет, что в ближайшие годы главной угрозой для Украины будет Россия. Даже в случае ухода президента РФ Владимира Путина от власти Россия все равно продолжит агрессивную политику и там будет процветать "путинизм".

Об этом говорится в Белой книге СВР.

В СВР также прогнозируют смену власти в России из-за проблем со здоровьем у Путина.

"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства в России де-факто начался период трансфера власти", – говорят разведчики.

При этом независимо от того, кто в ближайшие годы будет править в России, базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели "путинизма" – с Путиным или без него.

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При єтом основным источником угроз безопасности Украины и вокруг нее в ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация, говорится в отчете.

Разведка отмечает, что на стратегическом уровне цели РФ в отношении Украины будут неизменными: агрессор попытается держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступления в ЕС и НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Александр Мережко рассказывал, что пока Путин у власти, проблему освобождения Донбасса и Крыма будет сложно решить.