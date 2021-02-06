У украинцев крали данные при обходе блокировки "ВКонтакте"

Приложение передавало данные об активности мобильных устройств и их геолокации

Специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили, что приложение, которое использовалось для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", крало личные данные украинцев.

Как сообщили 5 февраля в пресс-службе Национального координационного центра кибербезопасности Украины, это обнаружили исследователи из компании Avast.

Речь идет о расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge. Программа содержала вредоносный код, который собирал данных аккаунтов Google пользователей, в том числе активность мобильных устройств и их геолокацию.

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Кроме того, по команде с управляющего сервера программа могла изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска. В целом было обнаружено 28 вредоносных программ.

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"В целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей; основные страны, на которые было направлено атаку – Франция, Украина, Бразилия", – отметили в НКЦК.

На данный момент вредоносные расширения заблокированы Google и Microsoft.

Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский продлил действие санкций против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. Среди многих физических лиц и компаний оказались соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и компания "Яндекс".

А как СБУ занимается кибербезопасностью в стране, смотрите в видеосюжете: