Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе вены

В селе Счастливое Херсонской области, где нашли убитой 7-летнюю Машу Борисову, страсти продолжают накаляться – один из селян в день похорон девочки пытался покончить жизнь самоубийством.

Как рассказал сайту "Сегодня" волонтер и активист Назар Приходько, получающий информацию от своих источников из этого села, один из тех, кого полиция допрашивала в рамках расследования убийства девочки, порезал себе вены.

"Появилась информация, мол, в день похорон Маши, 13 марта, один из местных жителей порезал себе вены. По слухам, этот человек выжил. Факт перерезания вен может говорить о том, что этот человек чего-то боится. Как минимум – может что-то знать", – говорит Назар Приходько.

В полиции Херсонской области вечером в воскресенье нам подтвердили этот факт.

"Действительно, такой факт вчера (в день похорон девочки. – Авт.) в этом селе был. Один из жителей села пытался покончить с собой путем пореза вен. Однозначно будет проверяться его причастность к убийству", – сообщила нам начальник отдела коммуникации полиции Херсонской области Татьяна Пшонь.

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Как мы выяснили, большинство местных жителей с нетерпением ждут результатов ДНК-экспертизы. Она способна ответить на ключевой вопрос – кто изнасиловал и убил ребенка.

"Мы заранее сочувствуем полиции, потому что после того, как станут известны результаты экспертизы, в селе не миновать самосуда. Наверное, предполагая, что такое может случиться, силовики стянули сюда побольше своих сил. Экспертизу ждем с большим нетерпением и надеждой, что она установит убийцу", – говорит местная жительница Наталья.

По ее словам, мать убитой Маши, как говорится, взялась за ум.

"Ее не замечали выпившей", – говорит Наталья.

Видео: Сегодня

Ее слова подтверждает и сельский голова Роман Пустовой.

"Все надеются, что убийцу найдут, очень многих людей из села вызывали на допрос. Что касается матери Маши, то к детям она относилась нормально – они не были голодными либо грязными", – говорит Пустовой.

Ранее правоохранители сообщили нам, что по делу об убийстве Маши фигурируют несколько подозреваемых. Представитель полиции Татьяна Пшонь не исключила, что эксперты смогут представить свои выводы не позднее среды, 17 марта. Затем, по ее словам, будут основания для предъявления подозрения тем, чьи ДНК-образцы совпадут с биологическим материалом, оставленным на теле убитой девочки.

Напомним, семилетняя Маша Борисова, жительница села Счастливое, пропала 7 марта. Ее искали четыре дня – девочку нашли мертвой в сарае. В полиции предполагают, что тело ребенка могли подбросить. По данным экспертизы, девочку изнасиловали и задушили. В субботу, 13 марта, Машу похоронили – попрощаться с ней пришли около 400 человек.

Все подробности трагедии читайте в материале "Сегодня".