"Украина дает сдачи": Зеленский анонсировал новые заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые граждане долгие годы присваивали государственные ресурсы Украины, поэтому сегодня государство дает сдачи тем, кто наносил по нему удары.

Во время видеообращения президент анонсировал новые заседания СНБО.

"Хочу поблагодарить всех присутствующих вчера членам СНБО за важную работу. Активную позицию и готовность защищать государственные интересы Украины. Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс, одобрение в обществе и понятное возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилии и свой бизнес", - сказал Зеленский.

По его словам, долгие годы некоторые граждане присваивали государственные ресурсы.

"Коротко я описал бы этот процесс тремя словами – Украина дает сдачи тем, кто долгие годы наносил по ней удары. Пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного – справедливости", – добавил президент.

Он отметил, что 2 февраля 2021 была заблокирована деятельность лиц, которые "считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев".

19 февраля были аннулированы разрешения и лицензии предприятий, связанных с депутатом Виктором Медведчуком. Также было поручено вернуть в государственную собственность "Прикарпатзападтранс", сказал президент.

В феврале – марте Украина, Евросоюз и США вырастили целый урожай санкций. Больше всего у нас вызвали резонанс санкции со стороны Украины, которые вводились в действие решениями СНБО.

Урожай санкций: Украина приняла больше всех

11 марта СНБО продлил санкции против двух российский банков, и обещает вернуться к этому вопросу. При этом официально неизвестно, о каких банках идет речь.

Тогда же принято решение о национализации стратегического предприятия "Мотор Січ". По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, предприятие будет возвращено украинскому народу.

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В начале февраля СНБО ввел санкции против народного депутата, члена партии ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, санкции предусматривали блокировку активов политика. А именно Козак являлся собственником трех оппозиционных каналов, которых часто упрекали в пророссийской пропаганде – 112, ZIK и Newsone. Как следствие, вещание этих каналов было остановлено. В настоящее время оно частично продолжается на платформе Youtube. Но и там возникали проблемы. Так, в частности, вещание 112 канала было заблокировано.

Несколько позднее – 19 февраля – Украина ввела санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также его супруги Оксаны Марченко и супруги Тараса Козака – Натальи Лавренюк.

Как стало известно, накануне решения о санкциях три из пяти чартерных самолетов, оформленных на офшорных владельцев, на которых Медведчук летал в Москву, были переправлены из Украины в город Сент-Галлен в Швейцарии.

При этом Украина обратилась к своим международным партнером с просьбой поддержать санкционный режим против политиков и государств, которые нарушают ее интересы. "Этот режим должен действовать, пока Донбасс и Крым не вернутся полностью под контроль Украины", – заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко 6 марта во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками, организованной центром Atlantic Council.

США: Коломойский и Северный поток

5 марта стало известно, что США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. По официальным данным, причина этого решения заключается в нарушениях закона, который, по мнению Госдепа США, Коломойский допустил, возглавляя Днепропетровскую облгосадминистранцию в 2014 – 2015 гг. Коломойскому всего лишь запрещен въезд в США. Но по мнению "Сегодня" последствия санкций для олигарха из Днепра могут оказаться куда серьезнее.

В начале марта США приняли решение о санкциях против России из-за преследования оппозиционера Навального. Как сообщал сайт "Сегодня", новые меры введут в отношении семи высокопоставленных представителей российского правительства, но пока их имена называться не будут. Кроме того, в черный список попали и 14 организаций, причастных к производству биологического и химического оружия.

Также известно, что Соединенные Штаты готовятся расширить санкции против "Северного потока – 2". Скорее всего новая серия ограничений в связи с этим проектом будет завершена уже в мае.

Евросоюз явно отстает

Примерно в то же время, что и США, ЕС принял решение ввести санкции против России в связи с арестом оппозиционера Навального.

Также Евросоюз намерен расширить санкции против России в связи с украинским вопросом. Так, по сообщению СМИ, ограничительные меры, которые затронут россиян, касаются, скорее всего, "нарушения прав человека в Крыму". "Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму", – сообщает EUObserver.

Пока же ЕС продлил действие санкций против Януковича и его окружения. Всего в санкционном списке ЕС теперь 7 человек – на два меньше, чем раньше. Так, из санкционного списка ЕС исчезли два чиновника времен Януковича – экс-министр образования Дмитрий Табачник, а также Сергей Арбузов, занимавший непродолжительное время в период Революции Достоинства пост премьер-министра Украины и до этого руководивший Нацбанком.