Украина готова к производству вакцины от COVID-19, но есть проблема – Радуцкий

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что для производства вакцины от коронавируса мощности есть, однако, за два месяца ученые ее не разработают.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" он заявил, что несколько компаний уже готовы производить вакцину от COVID-19.

"Компания "Фармак" уже сегодня готова производить вакцину. Львовский завод также готов. Еще одна есть компания, которая также готова и имеет все для этого. У нас другая проблема. Наши ученые могут сделать эту вакцину, но придумать ее очень трудно", – считает Радуцкий.

Он отметил, что когда Россия заявляет, что есть вакцина "Спутник V", то она была еще с 2008 года.

"Даже если это действительно вакцина, то ей уже не один год. Поэтому за два месяца ученые ее разработают, но сегодня, чтобы производить вакцину, можно взять сырье, рецептуру и здесь уже производить", – сказал он.

Однако он отметил, что большинство стран не хотят отдавать рецептуру: "Никто свои деньги просто так не отдаст и не подарит. Поэтому ученые должны разрабатывать".

Радуцкий напомнил, что для производства вакцины Верховная Рада выделила 100 млн гривен, а президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.