Украина готовится к войне? На юге объявили сборы терробороны

В южных областях Украины объявили сборы территориальной обороны. Резервистов будут учить борьбе с диверсантами, оттачивать индивидуальные военные навыки, а командиры потренируются управлять подразделениями.

Все задачи будут отрабатывать на реальных объектах критической инфраструктуры – зданиях органов государственной власти, мостах и определенных участках черноморского побережья.

Видео: Сегодня

Основные задачи сборов резервистов:

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охрана и защита административной границы с Крымом, прикрытие участков побережья, на которые потенциально может высаживаться десант;

выполнение задач по контролю населенных пунктов, охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Отметим, эти сборы особенно важны на фоне угрозы вторжения России вглубь Украины, о чем недавно сообщала разведка.

Тем временем Россия начала масштабную проверку своих войск. Как сообщали новости "Сегодня", масштабные учения пройдут в ряде регионов страны – от границ с Украиной и аж до Камчатки.