Украина хочет вывести на орбиту свой спутник в 2021 году

В правительстве намерены ускорить программу вывода на орбиту Земли украинского космического аппарата дистанционного зондирования "Сич 2-30 (2-1)", чтобы это произошло до конца 2021 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия Независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью", - отметил вице-премьер.

По его словам, наличие собственных спутников не только поможет решить множество задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобных аппаратов за рубежом.

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Также Уруский заявил о необходимости усилить сотрудничество Государственного космического агентства, Национального технического университета "КПИ" и ГП "КБ "Южное" над совместными проектами, в частности для вывода на орбиту третьего спутника PolyITAN-3, созданного НТУУ "КПИ".

Напомним, Украина будет участвовать в инициированной Соединенными Штатами международной программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел.