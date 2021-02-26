Украина идет к двойному гражданству: в СНБО раскрыли детали

Кабмин планирует разрешить иметь два гражданства всем гражданам, кроме госслужащих

Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопрос легализации двойного гражданства в стране.

Об этом на брифинге после заседания заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, назвав этот вопрос "крайне важным".

"Мы движемся к цивилизованным странам, разрешающих двойное гражданство, но для нашей страны есть определенные вызовы", – добавил Данилов.

Вызовы, о которых он говорит, связаны с событиями 2014-го года, когда глава СБУ, министры внутренних дел и обороны, а также глава Генштаба Вооруженных сил были гражданами РФ. При этом секретарь СНБО отметил, что угрозы исходят не только от России, но и от других стран.

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В связи с этим в течение двух месяцев Кабинет министров должен разработать и внести в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве, по словам Данилова, он преимущественно затронет госслужащих.

"Если человек желает быть народным депутатом, если человек желает быть министром, если человек желает работать в органах местного самоуправления, быть депутатом местных – сельских или других – советов, мы с вами знать, что это гражданин Украины. Если у него есть другое гражданство, он об этом сообщить и перед принятием решения отказаться от второго гражданства. он должен быть только гражданином Украины", – подчеркнул Данилов.

Он назвал главной целью закона создать инструменты для "контроля за такими вещами".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о законопроекте о двойном гражданстве, над которым МИД работает вместе с Верховной Радой.

А вот президент Владимир Зеленский еще летом 2019 года поручил разработать механизм, который разрешит иностранцам иметь украинский паспорт.