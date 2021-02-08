Украина получит американскую вакцину Novavax: что известно о препарате

В мире стремительными темпами продолжается вакцинация от коронавируса. В Украину также вскоре должны поступить первые доз, однако какой это будет препарат – пока неясно.

Одним из вероятных кандидатов называют вакцину компании Novavax. По крайней мере, эту информацию подтвердили президент Владимир Зеленский и министр здравоохранения Максим Степанов.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что известно об этом препарате, какая у него эффективность и сработает ли он против мутирующих штаммов.

Компания была на грани банкротства

Novavax – небольшой производитель вакцин из Соединенных Штатов. Всего 18 месяцев назад компания столкнулась с серьезной угрозой: исключение из списка фондовых индексов NASDAQ.

Акции производителя упали до менее 1 доллара, что вызвало предупреждение со стороны NASDAQ. Novavax даже пришлось продать два производственных предприятия в Мэриленде и, тем самым, сократить штат сотрудников более чем на 100 человек.

"Хорошие идеи. Плохой менеджмент... Компания, вероятно, скоро умрет", – написал бывший менеджер компании в октябре 2019 года.

Но теперь Novavax получила финансирование от правительства США и некоммерческой организации на разработку и производство вакцины против коронавируса. После таких новостей акции компании на торгах взлетели до 80 долларов, а руководство наняло более 300 сотрудников для исследований.

Состав вакцины

Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе – S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Очищенные белковые антигены в вакцине не могут реплицироваться и не могут вызвать COVID-19.

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Подобный метод уже используется для изготовления лекарств от болезней, включая грипп и ВПЧ. Но ключевая особенность препарата Novavax – его можно хранить при температуре 2-8 °C.

Эффективность вакцины

По результатам промежуточных исследований, вакцина Novavax показала эффективность выше 95,6%. А в борьбе с "британским" штаммом коронавируса препарат оказался эффективен на 89,3%.

"Кандидат на вакцину против COVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве", – заявили в компании.

Также вакцину тестировали и в Южной Африке, где тоже распространяется собственный штамм коронавируса. Однако там эффективность вакцины была значительно меньше — 60%. Среди инфицированных ВИЧ – 49,4%.

Сроки поставок

Согласно исследованиям Bloomberg, Novavax занимает второе место в мире по востребованности. Компания уже строит заводы по всему миру, чтобы производить до 2 млрд доз в год.

Сейчас вакцину тестируют в США и Мексике, это последний этап. До середины февраля в испытаниях должны принять участие 30 тыс. человек.

При этом исследований, проведенных в Великобритании, должно хватить для допуска препарата в Соединенном Королевстве, ЕС и других странах. Novavax рассчитывает подать заявку в соответствующие ведомства в марте или апреле.

Уже оформлены предзаказы на 1,4 млрд доз, из них 1,1 млрд – в развивающиеся страны, 200 млн хочет приобрести Европейская Комиссия, 60 млн – Великобритания.