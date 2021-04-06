Украина поможет Катару готовить кадры для эмирской гвардии

Киев и эмират будут сотрудничать в сфере охраны и безопасности

В рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Государство Катар подписан Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщает Управление государственной охраны.

Первый заместитель начальника Управления государственной охраны Украины Вячеслав Штучный в присутствии руководителя эмирской гвардии Катара Хазза бен Халиль Аль-Шахвани подписал меморандум о взаимопонимании между Управлением государственной охраны Украины и эмирской гвардией по обеспечению безопасности лиц и охраняемых объектов.

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Документ предусматривает сотрудничество в сфере охраны и безопасности, профессиональной подготовки кадров, обмена информацией при осуществлении сторонами государственной охраны и тому подобное.

Этот документ поможет урегулировать вопрос обеспечения безопасности лиц и объектов, относительно которых осуществляется государственная охрана в обеих странах.

Напомним, во время визита Зеленского в Катар две страны подписали больше 10 двусторонних документов.

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